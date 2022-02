Wie lang hält Wien ohne frisches Gas durch?

Derzeit liegen rund 17 Terrawattstunden (TWh) an Gas in österreichischen Gasspeichern. Haushalte benötigen im Winter etwa 2 bis 3 TWh pro Monat - mit stark abnehmender Tendenz, wenn es wärmer wird. Trotz Nachfrage kann aber nicht exakt gesagt werden, wie viele Tage in Wien noch geheizt werden kann. Bleibt zu hoffen, dass die Temperaturen mild bleiben.