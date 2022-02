Tennis-Welt staunt über Weltrekord von Alex Zverev

Was machen sie für gewöhnlich so um 4.55 Uhr? Schlafen Sie noch? Sind Sie gerade am Aufstehen? Oder müssen Sie eine Nachtschicht schieben, so wie Alexander Zverev in der Nacht auf heute? Ja, richtig gelesen: Der deutsche Tennis-Star musste in der 1. Runde des ATP-Turniers in Acapulco ungelogen bis 4.55 Uhr am Morgen durchspielen. Noch nie zuvor dauerte ein Spiel auf der Tour länger - Weltrekord!