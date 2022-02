Junges Vergewaltigungsopfer stach in Notwehr zu!

Die „Krone“ hat ausführlich über den Fall berichtet: Knapp zwei Wochen ist es her, dass ein junger Syrer der Studentin in Wien-Meidling auflauerte. Im Innenhof eines Wohnhauses in der Schönbrunner Straße fiel der 24-Jährige über sein Opfer her - doch er hatte sich die Falsche ausgesucht! Lara (Name geändert) schaffte es im letzten Moment, ein Messer aus ihrer Handtasche zu ziehen und ihren Peiniger in die Flucht zu schlagen. Der Angreifer erlitt mehrere Stichverletzungen, ergriff die Flucht und wurde wenig später von der Polizei aufgegriffen. Er sitzt in Haft.