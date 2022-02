Studentin (22) schlug Vergewaltiger in die Flucht

Der 24-Jährige soll seinem Opfer in Meidling aufgelauert, es bis zum Eingangsbereich eines Wohnhauses verfolgt und in den Innenhof gedrängt haben. Dann soll der Verdächtige auf bestialische Weise über die junge Frau hergefallen sein. Doch der Flüchtling hatte sich mit der Falschen angelegt! Im letzten Moment griff sie in ihre Handtasche, zog ein kleines Messer heraus und stach auf ihren Peiniger ein, bis dieser von ihr abließ und das Weite suchte. Kurze Zeit später wurde der Angreifer blutüberströmt von der Polizei bei einer nahen U-Bahn-Station aufgegriffen, in ein Spital eingeliefert und in weiterer Folge verhaftet.