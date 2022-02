Vergewaltigung abgewehrt: Opfer als Beschuldigte

Die „Krone“ berichtete: Dienstagabend fiel ein zunächst unbekannter Mann in Meidling über eine junge Frau her. Er drängte sie in den Innenhof eines Wohnhauses, versuchte sie zu vergewaltigen. Die 22-Jährige setzte sich erfolgreich mit einem Messer zur Wehr, fügte ihrem Peiniger Schnitt- und Stichverletzungen zu. Der mutmaßliche Täter – ein 24-jähriger syrischer Asylwerber – flüchtete mit der Handtasche des Opfers vorerst vom Tatort. Er wurde jedoch wenig später blutüberströmt bei einer nahen U-Bahn-Station von der Polizei aufgegriffen und verhaftet. Der Verdächtige hatte ein Promille Alkohol im Blut und etwas Marihuana in seinen Taschen.