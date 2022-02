Corona-Autokorso schlich mit 30 km/h durch Linz

„Nicht schneller als 30 km/h“ - das war die Aufforderung der Organisatoren an die Teilnehmer des Autokorsos am Montag in Linz. Impfgegner wollten mit ihrer Tour von Linz bis nach Ebelsberg und wieder retour offensichtlich den Verkehr in Linz lahmlegen. Drei Lkw, 17 Traktoren und 127 Pkw beteiligten sich am Konvoi.