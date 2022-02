Autokonvoi legte Linzer Verkehr teilweise lahm

Möglichst langsam - damit ihre Protestfahrt auch die größtmögliche Behinderung erreicht - machten sich am Montag um 13 Uhr die Maßnahmengegner mit ihren Autos auf den Weg durch Linz. Der angemeldete Autokonvoi durch die gesamte Stadt begann am Urfahraner Jahrmarktgelände, anschließend ging es über die Donaulände, die Promenade, die Wiener Straße, durch den Mona Lisa Tunnel bis nach Ebelsberg und wieder retour. Um 16 Uhr waren die Teilnehmer wieder an ihrem Ausgangspunkt zurück. Danach ging es zu Fuß über die Nibelungenbrücke zur täglichen Corona-Demo am Linzer Hauptplatz.