Selbstgemachten Spätzle kann niemand widerstehen!

Süß-Saure Paprika

Zutaten: 1 Paprika in feine Würfel geschnitten,1 Schalotte fein gewürfelt, 10g Butter, Balsamico-Essig, Salz, Zitrone, Schnittlauch.

Zubereitung: Schalotte und Paprika in Butter glasig dünsten und Mit Balsamico ablöschen. Sirupartig einkochen und mit Salz und Zitrone abschmecken. Zum Schluss fein geschnittenen Schnittlauch unterheben

Spätzle Zutaten: 120g Eier, 120g griffiges Mehl, Salz, Pfeffer, Muskatnuss.

Zubereitung: Alle Zutaten zu einem geschmeidigen Teig vermischen und mit einem Spätzlehobel in kochendes Salzwasser hobeln. 2 Minuten ziehen lassen und absieben. Mit etwas Butter und Schnittlauch an schwenken.

Anrichten und genießen! Guten Appetit!