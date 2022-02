Wie sich die Müllberge in der Pandemie verändern

Seit Beginn der Pandemie sind in Österreich bereits 150 Millionen Corona-Tests gemacht worden, berichtete das Ö1-„Morgenjournal“ am Montag. Laut Schätzungen der Präsidentin des Verbands Österreichischer Entsorgungsbetriebe, Gabriele Jüly, sollen so alleine im letzten Jahr rund 6000 Tonnen Müll zusammengekommen sein. „Das ist eher ein voluminöser Müll, an Gewicht macht der nicht viel aus“, so die Expertin im Radio.