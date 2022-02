Ansprache war bis weit vor die Kabine zu hören

Nach der 0:1-Niederlage in Köln hat Frankfurt-Coach Oliver Glasner seinem Frust am Samstag freien Lauf gelassen - so, dass es bis weit vor die Kabine zu hören war. Auf die Frage, ob er zum ersten Mal richtig sauer auf seine Mannschaft sei, antwortete der Oberösterreicher mit gequältem Lächeln: „Sie haben eine gute Menschenkenntnis. Die Jungs haben schon ein bisschen was gehört von mir. Und sie werden sicher noch ein bisschen was hören.“