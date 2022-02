Digital-Universität startet Betrieb schon 2023/24

Am Errichtungsgesetz wird gearbeitet

Bildungsminister Martin Polaschek (ÖVP) bezeichnete die TU kürzlich bei seinem Besuch in Linz als „eines der bedeutendsten wissenschaftspolitischen Entwicklungsprojekte der letzten Jahre in Österreich. Die Umsetzung dieses Projekts ist ein gemeinsamer Kraftakt, der für diesen zukunftsträchtigen Bereich einen Campus samt Außenstellen für Studierende aus der ganzen Welt schafft“. Das TU-Errichtungsgesetz, an dem gerade gearbeitet wird, soll bis zum Sommer in Kraft treten. (Bis) Herbst 2022 erfolgt die Einrichtung eines Gründungskonvents auf Basis des TU-Errichtungsgesetzes, bestehend aus insgesamt neun Mitgliedern.