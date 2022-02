Ukrainekrise: Ist ein Krieg noch zu verhindern?

Nach Jahrzehnten des Friedens auf dem europäischen Kontinent stehen derzeit die Zeichen wieder auf Eskalation. In der Ukraine brodelt es seit dem Aufmarsch russischer Truppen an der ostukrainischen Grenze gehörig. Mittlerweile wird von prorussischen Separatisten die Bevölkerung aufgerufen, nach Russland zu flüchten. Auch hat laut US-Präsident Joe Biden Russland einen Einmarsch in die Ukraine mit nächster Woche geplant. Haben Sie die Befürchtung, dass es wieder zu einem Krieg in Europa kommt?