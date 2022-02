„Steuern auf Krieg zu“: Zivilisten flüchten

Auto in Donezk explodiert

Am Freitagnachmittag hatte sich eine heftige Detonation in Donezk ereignet, nach Angaben der örtlichen Behörden hatte es sich um die Explosion eines Autos gehandelt. Der Agentur Interfax zufolge wurde niemand verletzt. Die Agentur RIA Nowosti hatte zuvor gemeldet, der Vorfall habe sich in der Nähe des Regierungsgebäudes der Separatisten ereignet. Ob es sich dabei um einen Anschlag handelte, ist unklar.