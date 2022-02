Williams Racing präsentiert neuen WM-Boliden FW44

Der britische Formel-1-Rennstall Williams hat am Dienstag seinen neuen Rennboliden für die anstehende WM-Saison vorgestellt. Mit dem blau lackierten und mit roten Akzenten versehenen FW44 will das Team um die Piloten Nicholas Latifi und Alexander Albon an die Leistungen im vergangenen Jahr anknüpfen, als Williams sechs Top-10-Platzierungen inklusive eines zweiten Platzes in Belgien für den zu Mercedes abgewanderten George Russell erzielte.