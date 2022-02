Britney Spears erhielt Einladung vor US-Kongress

Britney Spears ist von zwei Kongress-Abgeordneten dazu eingeladen worden, mit ihnen über ihre Vormundschaft zu sprechen. „Dein Weg zur Gerechtigkeit wird viele andere, die in unsachgemäßer Weise durch eine Vormundschaft zum Schweigen gebracht werden, inspirieren und bestärken“, heißt es in einem Brief, der auf den 1. Dezember datiert ist und den Spears am Mittwoch auf Instagram teilte.