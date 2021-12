Britney Spears: Grundlos von allen Seiten verletzt

Sie habe viel geschrien, alleine mit sich selbst, und sie habe den Schmerz für sich selbst behalten. Sie habe auch niemals der Quelle ihres Schmerzes davon erzählt, was aber für die Aufarbeitung wichtig sei. Sie sei immer lieb gewesen, aber „fake - und ich habe in meinem Inneren geschrien. Was sie meinem Herzen angetan haben, war unverzeihlich“, so Britney. Die Menschen wüssten nicht, was ihr angetan worden sei, sie sei in Verlegenheit gebracht und gedemütigt worden.