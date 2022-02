Jubel in der Nachtgastro: Gleiche Regeln für Wien?

Am Ende ist es doch schneller gegangen, als gedacht und vor allem befürchtet: Mit 5. März darf die Nachtgastronomie ohne Sperrstunde und ohne Maskenpflicht nach genau zwei Jahren wieder öffnen. Es gilt nur die 3G-Regel. Abzuwarten bleibe aber noch, wie in Wien weiter vorgegangen werde. Für Wiens Bürgermeister Michael Ludwig steht jedenfalls fest: Er will in der Gastronomie noch nicht von der 2G-Regelung abrücken.