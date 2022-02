Weitreichende Öffnungen trotz hoher Zahlen?

Mit 5. März sollen in Österreich alle Corona-Beschränkungen fallen. Die Regierung will Informationen der „Krone“ zufolge dann sämtliche Schutzmaßnahmen gegen die Pandemie - also die sogenannten G-Regeln und auch die Gastro-Sperrstunde - aufheben. Allein die FFP2-Masken sollen uns in bestimmten Bereichen noch erhalten bleiben. Bei den aktuellen Zahlen von 38.256 Neuinfektionen lässt sich über dieses Vorhaben diskutieren. Wie stehen Sie dazu? Sind die weitreichenden Öffnungen ein guter nächster Schritt unserer Regierung? Teilen Sie Ihre Meinung gerne mit uns unten in den Kommentaren!