Dopingjäger bescherten Strolz den Superbowl live

Doch die Vorbereitung auf seinen zweiten Olympiastart verlieft – zumindest am Montag – nicht wie geplant. „Eigentlich wäre ein frühes Training für mich angesetzt gewesen“, verrät Hannes. „Allerdings standen am Morgen die Dopingkontrolleure vor der Tür.“ So weit, so gut. Das Problem: „Nachdem ich fünf Minuten vor ihrem Eintreffen auf der Toilette war, dauerte es ganz schön lange, bis ich ihnen dann schließlich das Gewünschte liefern konnte.“