Falsche EU-Prioritäten

Als wäre Gas kein fossiler Brennstoff mehr. Als wäre das Problem der atomaren Endlager und Super-GAUs bereits gelöst. Mit Verlaub, aber das wirkt fast so, als würde man in Wien aufgrund des CO2-Ausstoßes der Lipizzaner an der Schließung der Hofreitschule basteln, während alle City-Besucher mit PS-starken Benzinautos zum Gratisparken eingeladen werden.