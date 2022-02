Schneemassen: Abfahrtstraining der Damen abgesagt

Das zweite Training für die Olympia-Abfahrt der Frauen in Yanqing ist am Sonntag wegen Schneefalls abgesagt worden. Es wird versucht, nun am Montag zwei Trainingsläufe durchzuführen. Die Strecke ist für alle Neuland und das erste Abtasten am Samstag nützten viele Rennläuferinnen nur für eine Besichtigungsfahrt. Die Abfahrt ist für Dienstag angesetzt (04.00 Uhr/MEZ).