LIVE ab 10 Uhr: Hauser kämpft um Medaille

Lisa Hauser ist endgültig angekommen. „Meine Tendenz geht steil nach oben“, meinte die Tiroler Biathletin nach Platz vier im Sprint bei den Olympischen Spielen von Peking. Schon am Sonntag (10.00 Uhr MEZ) geht sie mit hervorragender Ausgangslage in die Verfolgung, ihre erste Olympia-Medaille scheint angesichts von 16,4 Sekunden Rückstand auf die am Freitag zweitplatzierte Schwedin Elvira Öberg möglich, auf Leaderin Marte Olsbu Röiseland müsste sie 47,3 Sekunden aufholen. Mit dem sportkrone.at-LIVETICKER verpassen Sie nichts.