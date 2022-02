Ab 2.30 Uhr LIVE: Frauen-Monobob mit Katrin Beierl

Beierl sieht sich auch viel mehr als Teamsportlerin und es behagt ihr nicht so ganz, dass Onasanya und die Ersatzathletin Magdalena Baur beim Monobob nur am Start bzw. im Ziel dabei sein können. „Als Athletin will man selber fahren und nicht danebenstehen. Außerdem betreibt Jenny ja den gleichen Aufwand wie ich.“ Die Olympiabahn findet die Zweier-Gesamtweltcupsiegerin von der Vorsaison „extrem anspruchsvoll. Vom Bauwerk her aber ein bissl zu übertrieben. Da kommen wir in Europa mit unseren auch gut aus.“ In den ersten vier Trainings war die Polizeisportlerin in den Ergebnislisten im letzten Drittel zu finden.