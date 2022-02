Österreichs Friseure schneiden jetzt schlecht ab

„Es fehlt die Umsatzkontinuität“

Aus vom Vorjahr schleppen die Betriebe Verluste mit - die Einbußen beliefen sich österreichweit im Schnitt auf geschätzte 15 bis 20 Prozent. Einzelne Betriebe berichten von 25 Prozent und mehr Minus. So bekannte Namen wie Klier oder Bundy & Bundy, der nur mehr die Edelläden offenhält, schlitterten während der Pandemie in die Insolvenz. „Es fehlt die Umsatzkontinuität“, klagt Peter Schaider senior, mit 44 Standorten (Intercoiffeur Strassl Schaider/Hairstyle/Hair Fair) in Wien und Niederösterreich vertreten.