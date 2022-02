Russen gegen Dänemark mit zweitem Eishockey-Sieg

Deutlicher gestalteten die Schweden ihr zweites Gruppenspiel. Nachdem sie zum Auftakt mit 3:2 gegen Lettland gewonnen hatten, bezwangen sie am Freitag die Slowakei mit 4:1 und führen die Gruppe C an. Die Skandinavier schossen sich bereits im ersten Drittel mit 3:0 in Front. Die Slowaken verloren also auch ihr zweites Spiel recht deutlich, nachdem sie am Vortag mit 2:6 gegen Finnland unterlegen waren.