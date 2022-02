„Bombastisch gutes Jahr“ Turbo für Scoot & Ride

Von einem „bombastisch guten Jahr 2021“ spricht Christoph Lechner, der bei Scoot & Ride für den Vertrieb der in Grieskirchen entwickelten Produkte zuständig ist. Mit Christian Nimmervoll, Wolfgang Berndorfer und Robert Kirchschlager hat Lechner das Unternehmen gegründet, das mittlerweile auch die passenden Helme und Rucksäcke zu den Laufrädern und Rollern im Sortiment hat. „Wir bauen auf qualitativ hochwertige und funktions-clevere Produkte in schönem Design“, sagt Geschäftsführer Christian Nimmervoll, „das gab es so im Scooter-Markt zuvor nicht“. Bei der Entwicklung sind Berndorfer und Kirchschlager eng abgestimmt. Die Belastungstests für die Fahrzeuge für Kinder finden auch in Grieskirchen statt.