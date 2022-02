Corona: Immer mehr Städte verbieten Protest-Korsos

Die Proteste kanadischer Lkw-Fahrer haben an der Grenze zu den USA den Verkehr auf einer zentralen Brücke behindert, die in die Autometropole Detroit führt. Es kommt zu Lieferengpässen, die bei Ford und Toyota bereits die Produktion beeinträchtigen. Am Donnerstag teilte der Konzern GM mit, dass in Folge der Trucker-Proteste in Kanada zwei Produktionsschichten in der Fabrik in Lansing im US-Bundesstaat Michigan, in der GM SUVs baut, abgesagt werden mussten.