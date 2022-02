Kranker Urin-Guru jetzt auch Opfer von Einbrechern

Das Glück ist derzeit nicht auf der Seite des pensionierten Hobbylyrikers und Eigenurintherapie-Verfechters Alfred Zoppelt (67). Ausgerechnet als er mit schrecklichem Krebsverdacht im AKH lag, sind dreiste Diebe in seine Gemeindewohnung am Wilhelm-Kreß-Platz in Wien-Simmering eingebrochen. „Mir wurden Tausende Euro gestohlen. Ich wohne jetzt seit 43 Jahren in meiner Wohnung und noch nie ist hier etwas passiert.“