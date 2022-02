Spurs mit Niederlage in „Rodeo Roadtrip“ gestartet

Die San Antonio Spurs sind am Mittwoch (Ortszeit) mit einer Niederlage in ihren jährlichen „Rodeo Roadtrip“ in der National Basketball Association (NBA) gestartet. Sie verloren bei den Cleveland Cavaliers mit 92:105. Für Jakob Pöltl standen beim ersten von acht Spielen hintereinander in der Fremde sieben Zähler, elf Rebounds, drei Blocks sowie je zwei Assists und Steals in 28:32 Minuten Einsatzzeit zu Buche.