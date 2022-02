Hauptpreis der oö. Impflotterie in Linz übergeben

Sonderanfertigung

Symbolisch deshalb, weil dieser BMW i3 eDrive in der Unique Forever Edition in der Sonderfarbe Stormbay Grey als Sonderanfertigung derzeit noch in Produktion ist.

„Wir bedanken uns beim BMW Group Werk Steyr und den vielen anderen Unternehmen in Oberösterreich sehr herzlich für die Unterstützung der Impflotterie des Landes OÖ, denn sämtliche Preise wurden von oö. Betrieben zur Verfügung gestellt. Sie alle haben einen wichtigen Beitrag dazu geleistet, möglichst viele Menschen in unserem Bundesland durch die Impfung vor einem schweren Verlauf einer Corona-Erkrankung zu schützen“, unterstrichen Landeshauptmann Thomas Stelzer und Wirtschafts-Landesrat Markus Achleitner.