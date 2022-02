Knie-OP! Neuer verpasst wohl beide Salzburg-Spiele

Bayern-Torhüter Manuel Neuer fällt nach einer Knie-Operation wochenlang aus und ist damit wohl auch im Champions-League-Achtelfinale gegen Red Bull Salzburg (16. Februar und 8. März) nicht einsatzbereit. Wie der deutsche Meister am Sonntag mitteilte, wurde der deutsche Teamgoalie „erfolgreich am rechten Kniegelenk operiert. Der FC Bayern muss somit in den kommenden Wochen auf seinen Kapitän verzichten.“ Die „Bild“-Zeitung schrieb von einer vier- bis sechswöchigen Pause.