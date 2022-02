Gastgeber Kamerun gewinnt trotz 0:3-Rückstand

Gastgeber Kamerun hat sich am Samstagabend in einer verrückten Partie doch noch den dritten Rang beim Afrika Cup gesichert. Salzburg-Abwehrspieler Jerome Onguene und Co. lagen in Yaounde im „kleinen Finale“ gegen Burkina Faso zwar schon mit 0:3 zurück, kämpften sich allerdings noch zu einem 3:3 nach regulärer Spielzeit und gewannen das Elfmeterschießen mit 5:3. Im Finale treffen am Sonntag der Senegal und Ägypten aufeinander.