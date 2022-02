Nach Kritik: Jägerschaft verspricht Transparenz

Nicht gelten lassen will der Landesjägermeister die Kritik der Prüfer an den Abschussplanzahlen: „Beim Rehwild haben wir 2010/11 rund 42.800 erlegt. In der Periode 2019/20 rund 47.000, das entspricht einem Plus von neun Prozent. Beim Rotwild waren es 18.200 und zum Schluss über 21.000, das bedeutet ein Plus von 16 Prozent.“