Kein Selbstläufer - Scheiblingkirchen muss liefern

Mit 14 Siegen aus 14 Spielen hat sich der USV Scheiblingkirchen den Herbstmeistertitel in der Landesliga gesichert. Verfolger Krems hat bereits neun Punkte Rückstand. Für Trainer Thomas Husar ist der Titel und der Aufstieg in die Regionalliga Ost aber noch lange nicht geschafft. Im fan.at-Fußballtalk gab er uns jetzt ein paar Einblicke in seine Arbeit.