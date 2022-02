Redskins, ade! So heißt jetzt Washingtons NFL-Team

Die Umbenennung in Washington Football Team war jedoch nur provisorisch. Auf der Suche nach einer neuen Bezeichnung samt Logo waren unter anderem die Namen Armada, Brigade, Defenders, Presidents, Redhawks und eben Commanders im Rennen. Die Entscheidung für „Commanders“ ist das Ergebnis eines 18 Monate dauernden Auswahlprozesses, an dem Fans, Spieler und diverse lokale Interessensvertreter mitgearbeitet haben. Zwar gibt es nun einen neuen Namen und ein neues Logo, was bleibt sind aber die Traditionsfarben Washingtons: Burgundrot und Gold.