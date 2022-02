Katharina Ramsauer: Die Studentin bei Olympia

Ramsauer kam „durch Zufall“ zum Buckelpistensport

2015 am Kreischberg und 2021 in Almaty ist Ramsauer bereits bei Weltmeisterschaften am Start gewesen, bestes Ergebnis in den vier Rennen war ein 28. Platz im Dual Moguls in Kasachstan, olympisch ist nur Moguls. „Sehr durch Zufall“ sei sie zu diesem Sport gekommen, berichtete die 26-Jährige aus Krispl-Gaißau im Tennengau im Gespräch. „2011 war mein Bruder auf einer Wasserschanze, da habe ich dann meinen ehemaligen Trainer Philipp Steinwender kennengelernt. Für Kreischberg wurden Leute gesucht.“ Seit ein paar Jahren wird sie von der in Österreich lebenden Russin Maria Ostroukhova betreut, trainiert wird oft mit anderen Nationalteams.