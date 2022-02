Curry führt Golden State zu sechstem Sieg in Folge

Stephen Curry hat die Golden State Warriors am Montag in der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA zum sechsten Sieg in Serie geführt. Der Superstar erzielte beim 122:108-Erfolg bei den Houston Rockets 21 seiner 40 Punkte im Schlussviertel. Nächster Gegner sind in der Nacht auf Mittwoch die San Antonio Spurs des Österreichers Jakob Pöltl.