Graz 99ers besiegen Innsbrucker Haie mit 3:2

Einen Tag nach der 2:3-Heimniederlage gegen HC Innsbruck ist den Graz 99ers die Revanche gelungen. Die Steirer setzten sich am Samstag in der ICE Hockey League gegen die Tiroler wieder auf eigenem Eis mit 3:2 durch und schoben sich in der Tabelle auf Platz neun. Die „Haie“ fielen hingegen an die elfte Stelle zurück.