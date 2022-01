Polizei nahm Schwerverkehr genauer unter die Lupe

Weiterfahrt verweigert

Die Polizeibeamten nahmen bei insgesamt drei Lkw die Kennzeichen ab, da diese gravierende technische Mängel aufwiesen. „Bei einem Lkw waren die Bremsscheiben an einer Achse gerissen, bei einem zweiten Laster waren die Reifen an der Antriebsachse so abgefahren, dass das Gewebe sichtbar war“, schildert ein Polizist.