Sie sorgen für Recht und Ordnung auf den Bergen

Vor allem junge Kollegen würden dort viel Erfahrung sammeln. Und diese sei auch wichtig und helfe besonders bei tragischen Ereignissen. Im Vorjahr zählte man 40 Alpintote in der Steiermark: „So etwas ist immer wieder herausfordernd. Beispielsweise beim Rodelunfall auf der Hochwurzen im Feber, wenn man die Eltern des verunglückten Kindes vor sich hat.“ Kein leichter Job, denn „kein Einsatz ist gleich“. Auch wenn oft viel am Spiel steht, sei es bereichernd: „Man ist direkt am Menschen und lernt viel über unsere Zeit.“