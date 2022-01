Biden will erste schwarze Frau als Höchstrichterin

Biden hatte bereits im Wahlkampf versprochen, als Präsident erstmals in der US-Geschichte eine schwarze Frau als Richterin am Supreme Court zu nominieren, sollte jemand nachzubesetzen sein. „Ich werde diese Zusage einhalten“, bekräftige Biden. Der 83-jährige Stephen Breyer, der älteste derzeitige Höchstrichter, kündigte am Donnerstag im Weißen Haus offiziell an, im Sommer in den Ruhestand gehen zu wollen.