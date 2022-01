„Habe Angst“: Einbruch bei Oliver und Amira Pocher

Eibrecher bei Verona Pooth zu Weihnachten

Es ist der zweite Einbruch ins Haus eines Promis in nur wenigen Wochen. Am Heiligen Abend stiegen Einbrecher in die Villa von Verona Pooth und ihrem Ehemann Franjo in Meerbusch bei Düsseldorf ein und stahlen Schmuck, Bargeld und Designertaschen. „Ich fühle mich schutzlos wie eine Schildkröte, der man den Panzer weggenommen hat“, sagte die Moderatorin nach dem Vorfall.