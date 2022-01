Pläne fürs „Pro neu“ frühestens in einem Jahr

„Corona hat die Situation nicht einfacher gemacht, die Gastronomieunternehmen sind gebeutelt“, sagt Christian Harisch, der mit Stefan Rutter nicht nur das Pro-Kaufland in Linz betreibt, sondern etwa auch das „Hey!“ und das Taborland in Steyr sowie den Welas-Park in Wels. Während die anderen Einkaufszentren nach Neubauten und Modernisierungen soweit gut aufgestellt sind, ist die Zukunft des „Pro“ weiter offen.