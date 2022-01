Super-Model ist Chinas große Olympia-Hoffnung

China stellt Rekordaufgebot

China wird bei Olympia in Peking mit dem bisher größten Team seiner Geschichte bei Winterspielen an den Start gehen. 176 Athletinnen und Athleten werden bei den Spielen von 4. bis 20. Februar antreten. China werde demnach erstmals im Winter in allen Sportarten vertreten sein - auch im Männer-Eishockey, in dem es lange Bedenken über die Konkurrenzfähigkeit des Teams gegeben hatte.