Von Altmünster bis Pinsdorf: Spar im Baufieber

248 Filialen der Marken Spar und Eurospar werden aktuell in Oberösterreich betrieben. In Pinsdorf und in Altmünster werden heuer Supermärkte zu Eurospar-Geschäften umgerüstet. In Mondsee wurde der bestehende Standort abgerissen, im April wird am selben Platz ein neuer Eurospar eröffnet. Modernisierung ist sowieso das Schlagwort der Stunde. Das gilt auch in Kirchdorf an der Krems, wo der bestehende Eurospar innen komplett neu eingerichtet wird. Umbauten sind auch bei Filialen in Altenberg bei Linz und in Steyr beim Wehrgraben geplant.