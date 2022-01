Mango liebt Kokos und trifft auf Zupfbrot

Währenddessen die Kabeljau-Filets kalt abspülen, trocken tupfen und in 2cm große Würfel schneiden. Die Fischwürfel und Garnelen in einer heißen Pfanne mit Butter und einer Knoblauchzehe kurz anbraten. Die Zitrone auspressen, Koriander fein hacken und die übrige Mango in kleine Stücke schneiden. Die Suppe pürieren und mit Zitronensaft, Salz Pfeffer und einer Prise Chili abschmecken. Garnele, Fisch, Mangowürfel und Koriander in die Suppe legen. Am Schluss mit noch ein paar Tropfen Sesamöl beträufeln. Guten Appetit.