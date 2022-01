Dallas Stars: Ohne Raffl dritter Sieg in Serie

Die Dallas Stars haben ihre Siegesserie in der National Hockey League (NHL) auf drei Partien ausgebaut. Der Arbeitgeber des verletzten Thomas Raffl setzte sich am Montag bei den mittlerweile zwölf Partien sieglosen Philadelphia Flyers mit 3:1 durch. Dass der Erfolgslauf am Dienstag im vierten Auswärtsspiel in Folge fortgesetzt werden kann, scheint realistisch, hat doch Gegner New Jersey Devils vier der jüngsten fünf Partien verloren.