Breezy Johnson startet nicht bei Olympia

Skirennläuferin Breezy Johnson hat am Dienstag erklärt, keinen Start bei den Olympischen Spielen in Peking anzustreben. Die seit vergangener Woche 26-jährige Speed-Spezialistin war am Freitag beim Abfahrtstraining in Cortina d‘Ampezzo gestürzt und hatte sich dabei am Knie verletzt.