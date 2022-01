Nicht alle ÖOC-Athleten leben im olympischen Dorf

Österreichs Team bei den Olympischen Winterspielen in China wird Außenquartiere in Anspruch nehmen, aber nicht in klassischer Form. Denn diese außerhalb der Olympischen Dörfer gelegenen externen Unterkünfte befinden sich in einer großen, wegen der Corona-Pandemie gebildeten gemeinsamen „Blase“. Personen darin haben keinen Kontakt mit Chinas Außenwelt. Die „Blase“ umfasst die drei Olympia-Zentren in Peking (Eisbewerbe), Yanging (u.a. Ski alpin) und Zhangjiakou (u.a nordisch).