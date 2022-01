Startet die Formel-1 bald auf einer Karibikküste?

Kolumbien will einen Formel-1-Grand-Prix! Als Austragungsort habe man Liberty Media, dem Organisator der Rennserie, die Hafenstadt Barranquilla an der Karibikküste vorgeschlagen. Man sei in Gesprächen, erklärten Bürgermeister Jaime Pumarejo und Staatspräsident Ivan Duque am Wochenende in Barranquilla.